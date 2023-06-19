Щесны прокомментировал слухи об уходе из «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны заявил, что не намерен переходить в другой клуб.

Как предполагается в итальянских СМИ, «Ювентус» рассматривает возможность подписания нового голкипера, что, вероятно, лишит опытного поляка статуса «первого номера».

«Мой контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года, и я хочу остаться здесь. Вы не увидите меня в другом клубе», – приводит инсайдер Николо Скира слова вратаря.

Войцех Щесны выступает за «бьянконери» с 2017 года. В завершившемся сезоне он провёл 40 матчей за команду Массимилиано Аллегри во всех соревнованиях, пропустив 40 мячей и 19 раз сыграв «на ноль».