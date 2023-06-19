Клуб Серии А связался с Дзаньоло

Атакующий полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло интересен «Фиорентине».

Слухи давно связывают 23-летнего футболиста с возможным возвращением в Италию, однако ранее основными претендентами на него считались «Ювентус» и «Милан». По сведениям Sky Sport, «Фиорентина» – первый и на данный момент единственный клуб из Серии А, напрямую контактировавший с окружением Дзаньоло. Стороны обсудили потенциальный переход, но пока остаётся неясным, заинтересован ли в таком варианте сам игрок.

Напомним, что Николо Дзаньоло пополнил ряды «Галатасарая» в феврале, перебравшись из «Ромы». Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в 27 млн евро.