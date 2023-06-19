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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис объяснил решение Спаллетти покинуть «Наполи»

19 Июня 2023 • 20:19 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался об уходе Лучано Спаллетти с должности главного тренера команды. На его место, напомним, был приглашён Руди Гарсия.

Под руководством наставника неаполитанцы впервые за 33 года завоевали титул Серии А. Вскоре после триумфа Спаллетти сообщил, что намерен уйти.

«Почему я должен быть благодарен Спаллетти за его просьбу? Потому что после первого за 33 года Скудетто может появиться чувство сытости. Мы постарались назначить нового тренера, с которым команда сможет играть в свою игру и продолжать добиваться успеха», – цитирует Football Italia Аурелио де Лаурентиса.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Аурелио Де Лаурентис Наполи Руди Гарсия
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