Президент «Наполи» подтвердил продление контракта с Осимхеном

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о будущем нападающего «партенопе»цев» Виктора Осимхена.

«С Осимхеном у нас в целом есть соглашение о продлении ещё на два года», – приводит слова руководителя новых чемпионов Италии Napoli Report.

Напомним, что 26 голов при пяти ассистах нигерийского форварда в 32 матчах Серии А помогли «Наполи» выиграть долгожданное «скудетто». Действующее соглашение Виктора Осимхена действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего форварда в 120 миллионов евро.