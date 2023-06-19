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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи» подтвердил продление контракта с Осимхеном

19 Июня 2023 • 20:00 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о будущем нападающего «партенопе»цев» Виктора Осимхена.

«С Осимхеном у нас в целом есть соглашение о продлении ещё на два года», – приводит слова руководителя новых чемпионов Италии Napoli Report.

Напомним, что 26 голов при пяти ассистах нигерийского форварда в 32 матчах Серии А помогли «Наполи» выиграть долгожданное «скудетто». Действующее соглашение Виктора Осимхена действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего форварда в 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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