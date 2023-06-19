Руководство «Милана» заинтересовано в укреплении линии обороны во время летнего трансферного окна.

По информации Gazzetta dello Sport, боссы «россонери» изучают возможность подписания триумфатора Лиги Европы в составе «Севильи» Танги Ньянзу. Сообщается, что покупка француза возможна при условии ухода одного из защитников «Милана». Сумма потенциальной сделки может составить 10 миллионов евро.

Напомним, что Танги Ньянзу выступает за «Севилью» с 2022 года, проведя в футболке андалусийцев 30 матчей в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в семь с половиной миллионов евро.