Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте продлил контракт. Пресс-служба римского клуба сообщает о том, что новый трудовой договор 28-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2027 года.

За «Рому» Кристанте выступает с лета 2018 года. С тех пор футболист, который также способен выступать в обороне, провёл 228 официальных матчей, в которых забил 11 голов и отдал 13 результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Рома» завершила последний чемпионат Италии на шестой позиции. В следующем сезоне команда Жозе Моуринью снова будет представлять Серию А в Лиге Европы.