​«Лечче» выкупил Коломбо, но «Милан» перекупил игрока обратно

В сезоне 2022/2023 нападающий Лоренцо Коломбо выступал за «Лечче» на правах аренды. В 34 матчах в Серии А и Кубке Италии 21-летний футболист записал на свой счёт шесть голов и два голевых паса на партнёров.

«Лечче» на своём официальном сайте сообщил об активации опции выкупа Коломбо. Однако «Милан» воспользовался правом обратного выкупа своего воспитанника.

Вероятно, в рамках этих процессов «Лечче» удалось заработать какие-то деньги.

Напомним, что «Лечче» занял 16-е место в чемпионате Италии и сохранил прописку в топ-дивизионе итальянского футбола.