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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не получил скидку от «Лацио» и в итоге выкупил Ачерби за 4 миллиона евро

19 Июня 2023 • 14:15 Комментировать

Миланский «Интер» принял решение выкупить из аренды центрального защитника Франческо Ачерби, который до недавних пор принадлежал римскому «Лацио». По информации от Football Italia, «нерадзурри» не смогли получить скидку от «бьянкочелести», но несмотря на это выкупили футболиста на постоянной основе за фиксированную сумму в размере 4 миллионов евро.

Напомним, Ачерби перебрался в «Интер» год назад по прихоти главного тренера Симоне Индзаги, который работал с Франческо в «Лацио». Защитник со временем стал основным в стане «нерадзурри». Игрок помок команде выиграть Кубок Италии и дойти до финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Франческо Ачерби трансферы футбола - лето 2023
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