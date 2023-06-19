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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза: «Мой возможный уход? Посмотрим, но я сейчас в «Ювентусе» и думаю только об этой команде»

19 Июня 2023 • 13:04 Комментировать

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза думает, что начнёт следующий сезон в составе команды Массимилиано Аллегри. Напомним, итальянец закончил кампанию с 2 голами и 5 ассистами в 21 матче Серии А.

«Я доволен тем, как закнчил сезон. Этот год был действительно сложным для меня. Сейчас я думаю об отпуске, лишь затем начну готовиться к новму сезону на летних сборах. Мой возможный уход? Посмотрим, но я сейчас в «Ювентусе» и думаю только об этой команде», – цитирует футболиста Calciomercato.

В сезоне-2021/22 Кьеза пережил тяжёлую травму – разрыв крестообразных связок колена. Футболист пока не может сполна оправиться от повреждения и вернуться к оптимальным кондициям.

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Ювентус Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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