Милинкович-Савич открыт к переходу в «Ювентус»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич готов покинуть римский клуб ради перехода в туринский «Ювентус». La Gazzetta dello Sport сообщает, что серб открыт к переходу в команду Массимилиано Аллегри.

У Милинковича-Савича остаётся год по контракту с «Лацио», но футболист не намерен отрабатывать его до конца, даже несмотря на то, что в следующем сезоне римляне будут выступать в Лиге чемпионов, в отличие от «Ювентуса». Ранее сообщалось, что «Лацио» будет требовать за Милинковича-Савича 35 миллионов евро.

Сергей закончил последний сезон с 9 голами и 8 результативными передачами в итальянской Серии А.