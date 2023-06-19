«Интер» хочет поскорее провернуть трансфер Фраттези

Миланский «Интер» активно работает над тем, чтобы провернуть трансфер полузащитника Давиде Фраттези из «Сассуоло». По информации от La Gazzetta dello Sport, руководство «нерадзурри» намерено действовать быстро, чтобы предотвратить уход итальянца в другую команду Серии А.

Напомним, Фраттези также интересен «Роме» и туринскому «Ювентусу». «Интер» хочет быстро провернуть сделку, чтобы не случилось повторение сценария с Глейсоном Бремером, который год назад был близок к переходу в «Интер» из «Торино», но в итоге из-за задержек устал ждать и принял предложение «Ювентуса».

Фраттези закончил сезон с семью голами в итальянской Серии А.