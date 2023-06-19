Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет поскорее провернуть трансфер Фраттези

19 Июня 2023 • 12:29 Комментировать

Миланский «Интер» активно работает над тем, чтобы провернуть трансфер полузащитника Давиде Фраттези из «Сассуоло». По информации от La Gazzetta dello Sport, руководство «нерадзурри» намерено действовать быстро, чтобы предотвратить уход итальянца в другую команду Серии А.

Напомним, Фраттези также интересен «Роме» и туринскому «Ювентусу». «Интер» хочет быстро провернуть сделку, чтобы не случилось повторение сценария с Глейсоном Бремером, который год назад был близок к переходу в «Интер» из «Торино», но в итоге из-за задержек устал ждать и принял предложение «Ювентуса».

Фраттези закончил сезон с семью голами в итальянской Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло Давиде Фраттези трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Милан» поборются за полузащитника «Арсенала»
13:04 · Италия. Серия А
Кьеза: «Мой возможный уход? Посмотрим, но я сейчас в «Ювентусе» и думаю только об этой команде»
12:45 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич открыт к переходу в «Ювентус»
12:29 · Италия. Серия А
«Интер» хочет поскорее провернуть трансфер Фраттези
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Ювентуса»
11:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сейчас выбирает между тремя нападающими
11:22 · Италия. Серия А
Кокорин хочет вернуться в «Фиорентину»
10:47 · Россия. Премьер-лига
«Рома» интересовалась Сафоновым, но американские владельцы запретили клубу вести переговоры с «Краснодаром»
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» намерен подписать звёздного бразильского нападающего
08:56 · Англия. Премьер-лига
«Рома» хочет арендовать итальянца, выступающего в АПЛ
08:39 · Италия. Серия А
«Барселоне» предложили звёздного французского игрока
08:14 · Италия. Серия А
​Ибрагимович пригласил Джоковича сыграть в падель
07:22 · Италия. Серия А
Новеллино: «Мальдини принёс результат, это факт»
07:06 · Италия. Серия А
Дочь Синиши Михайловича вышла замуж за футболиста «Дженоа»
05:56 · Италия. Серия А
Льоренте: «Надеюсь, что Конте ещё вернётся в «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем