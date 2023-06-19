Кокорин хочет вернуться в «Фиорентину»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступавший в минувшем сезоне за кипрский «Арис» на правах аренды, намерен вернуться в Италию.

Как сообщает Firenze Viola с ссылкой на Repubblica Firenze, «Арис» хочет оставить российского футболиста в команде, однако сам Кокорин планирует выступать в более сильной и статусной лиге.

В минувшем сезоне 32-летний нападающий провёл за «Арис» 30 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Напомним, что россиянин был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша чемпионата Кипра. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 1 миллион евро.