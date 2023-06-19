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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселоне» предложили звёздного французского игрока

19 Июня 2023 • 08:39 Комментировать

Полузащитник сборной Франции и туринского «Ювентуса» Адриен Рабио может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Как информирует Jijantes FC, услуги хавбека были предложены каталонской «Барселоне».

28-летний футболист может пополнить ряды «сине-гранатовых» в качестве свободного агента. При этом «старая синьора» хотела бы сохранить Рабио, однако агенты игрока заинтересованы в переходе своего клиента в другой клуб.

Адриен провел в прошлом сезоне чемпионата Италии 32 матча, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Трудовое соглашение между сторонами истекает в конце текущего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2023
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