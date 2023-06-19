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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович пригласил Джоковича сыграть в падель

19 Июня 2023 • 08:14 Комментировать

Златан Ибрагимович известен как большой любитель игры в падель, и сейчас он даже открыл свой центр паделя - разновидности тенниса. Об этом он, как водится, сообщил в социальных сетях, причем весьма оригинально - опубликовав видео с тренирующимся Новаком Джоковичем.

«Когда будешь готов, жду...», подписал публикацию шведский футболист. Сербский супертеннисист отреагировал быстро. «Братан, я готов. На одной стороне поля мы с тобой будем непобедимы», написал в ответ Джокович, известный как большой поклонник итальянского клуба.

Напомним, что Ибрагимович расстался с «Миланом» по итогам сезона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Новак Джокович
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