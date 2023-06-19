Новеллино: «Мальдини принёс результат, это факт»

Бывший футболист «Милана» Вальтер Новеллино прокомментировал события вокруг Паоло Мальдини, которого в начале месяца уволили из клуба вследствие, как было сочтено, не самых убедительных результатов «Милана». Новеллино считает этот мотив надуманным, так как, по его словам, результаты у Мальдини, безусловно, были.

- На самом деле, сейчас это все уже история. Если говорить о результатах, то Мальдини добыл их. Наверное, он ошибся с де Кетеларе, - цитирует слова Новеллино pianetamilan.it.

В минувшем сезоне итальянский клуб занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата, а также сыграл в полуфинале Лиги чемпионов.