Дочь Синиши Михайловича вышла замуж за футболиста «Дженоа»

Громкая свадьба в Италии - дочь Синиши Михайловича вышла замуж за Алекса Вольякко, выступающего в аренде в «Беневенто» игрока «Дженоа». В отличие от своей сестры Виктории, которая в прошлом году передумала выходить замуж за Пьетро Пеллегри из «Торино», Виргиния Михайлович сказала своему суженому «да».

Правда, это было ожидаемо - пара уже прошла вместе через «крым и рым», как водится в Италии, они уже давно живут вместе, в 2021 году у них даже появился ребенок, но оформить отношения Алекс и Виргиния решили только сейчас.

Среди присутствовавших на свадьбе было много находящихся в Италии сербов, в том числе и Деян Станкович, близкий друг Синиши.