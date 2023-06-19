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Чемпионат Италии. Серия А

Льоренте: «Надеюсь, что Конте ещё вернётся в «Ювентус»

19 Июня 2023 • 05:56 Комментировать

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Фернандо Льоренте надеется на то, что Антонио Конте, тренировавший клуб в прошлом и сейчас остающийся без работы, вернется в клуб. По его мнению, Конте является подходящим наставником для «Юве».

- Я не думал, что «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов. Это большой удар для клуба. Аллегри многое дал клубу, но я надеюсь увидеть в «Ювентусе» в будущем Конте. Он - свой в «Ювентусе». И я думаю, что и сам он тоже помышляет о таком. Для моей карьеры Конте стал самым главным тренером, - цитирует слова Льоренте fcinter1908.it.

Льоренте выступал за «Ювентус» с 2013 по 2015 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фернандо Льоренте Антонио Конте
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