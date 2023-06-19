Семья Берлускони решила продать «Монцу»

В начале недели не стало Сильвио Берлускони, могущественный предприниматель и политик скончался на 87-м году своей жизни. И, как оказалось, его семья не очень-то жалует футбольные дела Сильвио, так как очень быстро, сообщает Corriere della Sera, было принято решение продать «Монцу».

Решение уже донесено до Адриано Галлиани, уточняет источник, и теперь верный соратник Берлускни займется политикой. Ну а «Монца» в течение лета должна перейти новым владельцам, которые будут думать, как развивать успех прошедшего сезона, который команда закончила на одиннадцатом месте в итальянской Серии А.