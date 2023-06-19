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Чемпионат Италии. Серия А

​Костакурта: «Очень любопытно, что покажет новый «Милан»

19 Июня 2023 • 04:16 Комментировать

Бывший игрок итальянского «Милана» Алессандро Костакурта прокомментировал перспективы клуба в связи с недавними переменами, которые стоили места в клубе Паоло Мальдини. По словам Костакурты, ему очень любопытно посмотреть, на что будет способна команда осенью, когда возобновится итальянский чемпионат.

- Мне очень любопытно посмотреть, что будет с «Миланом», хотя для этих перемен нужно больше времени, два-три года, - цитирует Костакурту pianetamilan.it.

Напомним, что в минувшем сезоне «Милан» занял четвертое место в итальянском чемпионате и добрался до полуфинала Лиги чемпионов, но там уныло проиграл «Интеру». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Костакурта
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