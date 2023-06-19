Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Руководство «нерадзурри» готово рассмотреть предложения по 30-летнему футболисту, и интерес к нему, если верить слухам, проявляет «Барселона». По данным La Gazzetta dello Sport, поспорить за хорвата намерен «Аль-Наср» – первое предложение от саудовского клуба может поступить уже в ближайшие дни. В случае продажи Брозовича «Интер» сможет позволить себе подписание Давиде Фраттези («Сассуоло»), которого давно считает одной из трансферных целей.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Марсело Брозовича в 25 млн евро.