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Чемпионат Италии. Серия А

«Аль-Наср» запланировал подписание игрока «Интера» слухи

19 Июня 2023 • 02:38 Комментировать

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Руководство «нерадзурри» готово рассмотреть предложения по 30-летнему футболисту, и интерес к нему, если верить слухам, проявляет «Барселона». По данным La Gazzetta dello Sport, поспорить за хорвата намерен «Аль-Наср» – первое предложение от саудовского клуба может поступить уже в ближайшие дни. В случае продажи Брозовича «Интер» сможет позволить себе подписание Давиде Фраттези («Сассуоло»), которого давно считает одной из трансферных целей.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Марсело Брозовича в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло Аль-Наср Марсело Брозович Давиде Фраттези трансферы футбола - лето 2023
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