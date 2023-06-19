Лукаку: «В Милане мне всё сразу понравилось»

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку очень любит миланский «Интер» - и дело не только в самой работе, но и в той жизни, которой Лукаку наслаждается в одном из самых известных и прославленных городов Европы. Напомним, что права на Лукаку принадлежат лондонскому «Челси», но выступает он за «Интер».

- Я помню первый день подписания контракта с «Интером». Все были взбудоражены, я, представители клуба, все. Моя семья также сразу полюбила город, здесь есть все для меня. И хорошо, что мы выиграли трофей в первый же сезон. Если бы не получилось, я был бы очень разочарован, - цитирует слова Лукаку итальянское новостное агентство ITASportPress.