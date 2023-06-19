​Фёллер нахваливает Тшау

Бывший бомбардир немецкой сборной Руди Фёллер открыл для себя нового игрока - ему нравится, как действует на поле Малик Тшау, защитник «Милана». Феллер посмотрел матч с польской командой и обнаружил, что в сборной Германии появились новые таланты.

- Малик Тшау, этот прекрасный игрок, стал большим открытием в игре с Польшей. Роберта Госенса мы уже знаем, потому что я внимательно слежу за итальянским чемпионатом, и Малик тоже прибавил. Такой игрок, как он, должен, безусловно, выигрывать от экспериментов Ганса Флика, - считает Руди Феллер, слова которого цитирует pianetamilan.it.