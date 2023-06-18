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Чемпионат Италии. Серия А

Вейналдум: «Было приятно работать с Моуринью»

18 Июня 2023 • 23:29 Комментировать

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдум высказался о времени, проведённом в «Роме».

Нидерландец отыграл завершившийся сезон в «Роме» на правах аренды. Римский клуб решил не выкупать 32-летнего игрока. Недавно в СМИ появились слухи о возможном возвращении хавбека на родину.

«Это был странный сезон, ведь я получил тяжёлую травму, проведя всего несколько тренировок и отыграв лишь 12 минут. Я наслаждался каждым днём, проведённым в «Роме», и рад, что мне довелось поработать с Жозе Моуринью. Тренер постоянно оказывал мне поддержку», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Вейналдума, чей контракт с «ПСЖ» истекает через год.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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