Вейналдум: «Было приятно работать с Моуринью»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдум высказался о времени, проведённом в «Роме».

Нидерландец отыграл завершившийся сезон в «Роме» на правах аренды. Римский клуб решил не выкупать 32-летнего игрока. Недавно в СМИ появились слухи о возможном возвращении хавбека на родину.

«Это был странный сезон, ведь я получил тяжёлую травму, проведя всего несколько тренировок и отыграв лишь 12 минут. Я наслаждался каждым днём, проведённым в «Роме», и рад, что мне довелось поработать с Жозе Моуринью. Тренер постоянно оказывал мне поддержку», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Вейналдума, чей контракт с «ПСЖ» истекает через год.