Инсайдер Романо высказался об интересе топ-клубов к Кьезе

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о возможном уходе вингера Федерико Кьезы из «Ювентуса».

По некоторым данным, «старая синьора» готова расстаться с 25-летним игроком, интерес к которому приписывается лондонскому «Арсеналу» и мюнхенской «Баварии».

По словам Романо, серьёзных претендентов на итальянца сейчас нет: «На сегодняшний день я не слышал ни о каком интересе к Кьезе со стороны других клубов. Посмотрим, что произойдёт по ходу трансферного окна, но пока ничего конкретного нет», – поведал трансферный эксперт.

Стоимость Федерико Кьезы оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.