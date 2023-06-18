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Чемпионат Италии. Серия А

Инсайдер Романо высказался об интересе топ-клубов к Кьезе

18 Июня 2023 • 23:20 Комментировать

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о возможном уходе вингера Федерико Кьезы из «Ювентуса».

По некоторым данным, «старая синьора» готова расстаться с 25-летним игроком, интерес к которому приписывается лондонскому «Арсеналу» и мюнхенской «Баварии».

По словам Романо, серьёзных претендентов на итальянца сейчас нет: «На сегодняшний день я не слышал ни о каком интересе к Кьезе со стороны других клубов. Посмотрим, что произойдёт по ходу трансферного окна, но пока ничего конкретного нет», – поведал трансферный эксперт.

Стоимость Федерико Кьезы оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Арсенал Лондон Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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