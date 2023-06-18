Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заинтересован в подписании защитника французского «ПСЖ» Марко Верратти.

Как сообщает Corriere della Sera, рулевой римлян лично позвонил 30-летнему итальянцу, чтобы переманить его к себе в клуб. Ранее в СМИ отмечалось, что «Рома» хочет арендовать футболиста с правом выкупа.

Напомним, не так давно представитель Верратти заявил, что игрок хочет вернуться на родину и обязательно сделает это в ближайшем будущем.

Контракт защитника с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.