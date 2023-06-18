Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью позвонил Верратти, чтобы убедить его перейти в «Рому» слухи

18 Июня 2023 • 21:23 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заинтересован в подписании защитника французского «ПСЖ» Марко Верратти.

Как сообщает Corriere della Sera, рулевой римлян лично позвонил 30-летнему итальянцу, чтобы переманить его к себе в клуб. Ранее в СМИ отмечалось, что «Рома» хочет арендовать футболиста с правом выкупа.

Напомним, не так давно представитель Верратти заявил, что игрок хочет вернуться на родину и обязательно сделает это в ближайшем будущем.

Контракт защитника с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью ПСЖ Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов продать Лукаку в Саудовскую Аравию, но игрок заявил, что хочет только в «Интер»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Шомуродов: «Я слежу за «Ростовом»
21:23 · Италия. Серия А
Моуринью позвонил Верратти, чтобы убедить его перейти в «Рому» слухи
21:04 · Италия. Серия А
Шомуродов высказался о своём будущем в «Роме»
20:54 · Италия. Серия А
Димарко отреагировал на комплимент от Роберто Карлоса
20:46 · Италия. Серия А
Амрабат решил, в какой клуб хочет перейти слухи
20:23 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» усилился хавбеком «Ромы» официально
19:18 · Италия. Серия А
Transfermarkt: Осимхен – самый дорогой игрок в истории Серии А
16:43 · Италия. Серия А
​У «Фиорентины» есть два варианта по будущему Кокорина
15:26 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» допустили возвращение Абильдгора
15:22 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, где хочет играть Гайч – форвард принадлежит ЦСКА
14:38 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» может подписать топ-полузащитника за 80 млн евро
13:40 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» близка к трансферу топ-защитника
13:22 · Россия. Премьер-лига
«Болонья» сообщила о переговорах с «Динамо» по трансферу Моро
11:55 · Италия. Серия А
Пирло и Гаттузо входят в сферу интересов клуба Серии А
Все новости
Рекомендуем