Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов высказался о своём будущем в «Роме».

Вторую часть прошедшего сезона форвард выступал на правах аренды за «Специю», которая по итогу чемпионата Италии отправилась в Серию В.

Шомуродов отметил, что в «Специи» он получил не так много игрового времени и жалеет о том, что команда отправилась во второй футбольный дивизион Италии.

«Сейчас [арендный] контракт с клубом у меня закончился. Не знаю, когда точно всё решится, но определённо это будет уже после отпуска», - добавил он в разговоре с Metaratings.ru.

Контракт Шомуродова с «волками» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.