Димарко отреагировал на комплимент от Роберто Карлоса

Левый защитник Федерико Димарко прокомментировал слова Роберто Карлоса в свой адрес.

Знаменитый бразильский экс-футболист, также выступавший слева в обороне, высоко оценил талант 25-летнего латераля сборной Италии.

«Могу лишь сказать спасибо Роберто Карлосу. Очень приятно получать комплименты от одного из величайших крайних защитников. Текущий год – самый важный для меня и моей карьеры на данный момент», – высказался в интервью Sky Димарко после победы над сборной Нидерландов в матче Лиги наций (3:2). Представитель «Интера» отметился забитым мячом и был назван лучшим игроком встречи.