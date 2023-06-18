Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

За последнее время марокканец был связан с переходом в «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед», но до конкретных трансферных переговоров дело так и не дошло. Как сообщает журналист Изем Анасс, 26-летний хавбек определился с планами на ближайшее будущее – он хочет перебраться в мадридский «Атлетико».

Трудовое соглашение Софьяна Амрабата с «Фиорентиной» рассчитано до следующего лета. Трансферная стоимость футболиста сборной Марокко оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро.