Transfermarkt: Осимхен – самый дорогой игрок в истории Серии А

Авторитетный портал Transfermarkt сообщает, что звезда атаки «Наполи» Виктор Осимхен стал самым дорогим игроком Серии А в истории, если считать за основу оценочную стоимость на портале.

Так, новый ценник на Осимхена – 120 млн евро. Он прибавил в цене за весну на 20 млн. Ранее ни одному игроку, когда-либо выступавшему в Серии А, не удавалось достичь такого показателя по стоимости.

Напомним, что в минувшем сезоне на счету Осимхена набрался 31 гол во всех турнирах. Также нигериец оформил пять голевых передач и всё это в рамках 39 официальных матчей.

Ранее Transfermarkt поделился списком самых подорожавших игроков Серии А за целый сезон. Лидером рейтинга стал один хорошо знакомый российскому болельщику футболист.