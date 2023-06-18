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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия — самый подорожавший футболист минувшего сезона в Серии А

18 Июня 2023 • 18:30 Комментировать

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия стал самым подорожавшим футболистом чемпионата Италии по итогам завершившегося сезона. Об этом вещает авторитетный интернет-портал Transfermarkt.

По версии источника, текущая стоимость 22-летнего вингера составляет 85 миллионов евро. Отмечается, что с момента переезда Кварацхелии в «Наполи» рыночная цена игрока выросла на 70 млн евро. На второй строчке в данном рейтинге оказался одноклубник грузина — Виктор Осимхен (+ 55 млн евро, текущая цена — 120 млн евро). Замкнул тройку еще один представитель неаполитанского клуба — Ким Мин Джэ (+ 46 млн евро, 60 млн евро).

Добавим, по итогам прошедшего сезона «Наполи» стал чемпионом Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен Ким Мин Джэ
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