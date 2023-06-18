​У «Фиорентины» есть два варианта по будущему Кокорина

Александр Кокорин провёл отличный сезон в аренде в «Арисе». Российский нападающий забил 13 голов и помог команде впервые в истории выиграть чемпионат Кипра.

Кокорин имеет действующий контракт с «Фиорентиной», который рассчитан до конца июня 2024 года. Тем не менее, «фиалки» не планируют сохранять россиянина в своих рядах, о чём на своих страницах пишет издание Corriere dello Sport.

По данным источника, у «Фиорентины» есть два варианта. Первый вариант – договориться с «Арисом» о полноценном трансфере Кокорина, а второй вариант – разорвать трудовой договор с 32-летним футболистом.