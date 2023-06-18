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Чемпионат Италии. Серия А

​У «Фиорентины» есть два варианта по будущему Кокорина

18 Июня 2023 • 16:43 Комментировать

Александр Кокорин провёл отличный сезон в аренде в «Арисе». Российский нападающий забил 13 голов и помог команде впервые в истории выиграть чемпионат Кипра.

Кокорин имеет действующий контракт с «Фиорентиной», который рассчитан до конца июня 2024 года. Тем не менее, «фиалки» не планируют сохранять россиянина в своих рядах, о чём на своих страницах пишет издание Corriere dello Sport.

По данным источника, у «Фиорентины» есть два варианта. Первый вариант – договориться с «Арисом» о полноценном трансфере Кокорина, а второй вариант – разорвать трудовой договор с 32-летним футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин трансферы футбола - лето 2023
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