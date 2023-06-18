Пирло и Гаттузо входят в сферу интересов клуба Серии А

Наставник «Болоньи» Тьяго Мотта может покинуть клуб в ближайшее время. Специалист входит в шорт-лист претендентов на пост главного тренера французского «ПСЖ».

Согласно данным журналистов издания Football-Italia, итальянский клуб начал подыскивать нового наставника. В число потенциальных сменщиков Мотты входят Лука Готти, Габриэле Чоффи, Андреа Пирло, Игор Тудор и Дженнаро Гаттузо.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Италии «Болонья» набрала 54 балла. Команда под руководством Мотты финишировала на девятом месте в турнирной таблице Серии А.