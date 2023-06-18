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Чемпионат Италии. Серия А

Дюмфрис — о своём будущем: «Я люблю «Интер», однако посмотрим, что будет дальше»

18 Июня 2023 • 09:25 Комментировать

Полузащитник «Интера» Дензел Дюмфрис высказался о своём будущем.

Нидерландский футболист признался, что любит «Интер», не исключив при этом свой возможный уход из клуба.

«Я люблю «Интер», у меня нет причин уходить. Однако сегодня футбол очень динамичен: игроки приходят и уходят. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Дюмфриса Sky Sport.

Действующий контракт Дюмфриса с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «нерадзурри» 51 матч, забил два гола и отдал семь результативных передач. Цвета своего нынешнего клуба Дюмфрис защищает с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дензел Дюмфрис
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