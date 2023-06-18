Джек Хендри: «В неудачное время в неудачном месте»

Шотландский защитник Джек Хендри провел сезон в итальянском «Кремонезе», но не мог помочь клубу избежать вылета из Серии А. Теперь он вернулся в бельгийский «Брюгге», который сдавал его в аренду. Хендри заявил, что не жалеет о полученном в Италии опыте.

- Я хотел поиграть в Италии, мне хотелось попробовать себя в других условиях. Я не жалею об этом опыте, но попал в неудачное место в неудачное время. В «Кремонезе» происходили перемены, я, к тому же, получил травму. Но и в «Брюгге» дела в минувшем сезоне шли так себе, - заявил Хендри, который сыграл за кремонцев в шести матчах в общей сложности.