​Матерацци рассказал, как дал подзатыльник Балотелли

Марко Матерацци, выступавший за миланский «Интер» в 2010 году, поведал о том, как отреагировал на скандальный жест Марио Балотелли сразу после игры с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов, когда миланцы смогли пройти обладателя трофея и вышли в финал. По словам Матерацци, выкинувший на радостях майку Марио получил от него подзатыльник за такое отношение к футболке «Интера»

- Да, тогда я дал ему подзатыльника, тогда Марио, при всей моей любви к нему, заслужил. Он категорически не имел права делать такое. Впрочем, мы остались друзьями, практически братьями, - цитирует слова Матерацци fcinter1908.it.