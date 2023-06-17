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Чемпионат Италии. Серия А

Помощник Руди Гарсии пообещал выиграть Лигу чемпионов с «Наполи»

17 Июня 2023 • 23:18 Комментировать

Фредерик Бомпар, помощник Руди Гарсии, который стал тренером «Наполи», уверен в том, что специалист сможет привести «Наполи» в победе в Лиге чемпионов. Многие ждали «Наполи» в финале Лиги чемпионов в прошедшем сезоне, но неаполитанцы оступились в четвертьфинале.

- Я всегда считал, что «Наполи» может выиграть Лигу чемпионов. Руди Гарсия - подходящий тренер для этого. Он очень внимателен к деталям, но также умеет создать отличные отношения в коллективе, - цитирует слова Гарсии итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее Гарсию уволили из саудовского клуба, в котором выступает Криштиану Роналду.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Руди Гарсия
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