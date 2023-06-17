Гроссо станет наставником «Сампдории», Легротталье - техническим директором

Генуэзская «Сампдория» возрождается, с новыми владельцами вылетевший в Серию Б клуб становится привлекательным даже для специалистов, у которых есть возможность поработать в Серии А.

Например, Фабио Гроссо, который вывел «Фрозиноне» в высшую лигу итальянского футбола, сейчас близок к тому, чтобы подписать соглашение с «Сампдорией» и снова решать задачу возвращения в высшую лигу.

Также, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, техническим директором клуба станет Никола Легротталье, а спортивным директором «Сампдории» - Риккардо Печини.