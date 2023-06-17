Погба: «Самый сложный сезон в карьере»

Французский полузащитник Поль Погба признался, что прошедший сезон стал самым сложным в его карьере. По его ходу Погба дважды получал травмы и выбывал из строя, фактически, весь сезон проведя в лазарете. И это случилось сразу же после его возвращения в туринский «Ювентус», который славно заработал на нем в свое время, продав в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов евро.

- Это был самый сложный сезон в моей карьере. Когда есть проблемы в голове, то они отображаются и на теле. Но как только я осознал это, то смог справиться и начал возвращаться, - цитирует слова Погба итальянское новостное агентство ITASportPress.