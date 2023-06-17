Дзаккерони: «Тонали - фундаментальный игрок, его также нельзя отпускать»

Как мы уже сообщали, бывший наставник итальянского «Милана» Альберто Дзакеррони похвалил клуб за продление контракта с Рафаэлом Леау, но он считает, что есть еще один игрок, которого руководство клуба должно оставить у себя - это Сандро Тонали. По мнению Дзаккерони, он фундаментально важен для команды.

- Тонали нельзя трогать, он фундаментально важен. В Италии нет другого такого молодого игрока, столь перспективного, важного. Он - нерв полузащиты, - цитирует слова Дзаккерони

pianetamilan.it.

Напомним, что Альберто Дзаккерони являлся тренером «Милана» с 1998 по 2001 год.