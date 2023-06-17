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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаккерони: «Конечно, «Милан» должен был удержать Леау»

17 Июня 2023 • 20:35 Комментировать

Бывший наставник «Милана» Альберто Дзаккерони приветствует решение клуба продлить контракт с Рафаэлом Леау - лучшим нападающим «Милана». Однако, по его словам, Леау в прошедшем сезоне слегка, что называется, «сачковал» - не всегда уделял должное внимание трудоспособности на поле.

- Конечно, Леау следовало удержать, это абсолютно очевидно. Но ему надо больше трудиться на поле, в прошедшем сезоне он бегал поменьше, чем раньше, - цитирует слова Дзаккерони итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Альберто Дзаккерони тренировал «Милан» с 1998 по 2001 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Альберто Дзаккерони
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