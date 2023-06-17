​Маккенни не продал свою рваную футболку за 10 тысяч долларов

На днях в Лиге наций КОНКАКАФ проходил матч между национальными сборными США и Мексики. Игра получилась очень эмоциональной – сразу четыре футболиста увидели перед собой красные карточки, в том числе полузащитник Уэстон Маккенни.

В пылу американо-мексиканских разборок Маккенни порвали футболку. После игры кто-то из фанатов предложил купить эту футболку за 10 тысяч долларов. Тем не менее, Уэстон отказался, решив сохранить футболку для своей коллекции. Об этом рассказывает портал Goal, ссылаясь на Стивена Гоффа из Washington Post.

Отметим, что сборная США разгромила Мексику со счётом 3:0.