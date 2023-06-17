Погба: «Я повзрослел на десять лет»

Хавбек «Ювентуса» Поль Погба поделился комментарием о трудном периоде в своей жизни.

«За последние полгода я повзрослел на десять лет. Я год восстанавливался, пережил смерть агента и большое количество неприятных ситуаций в семье. Однако я смотрю на все это, как на испытания, которые должен пройти», — цитирует Погба Views.

В сезоне-2022/23 французский футболист принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовой договор Погба с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 15 млн евро.