Массажист Кокорина высказался о будущем россиянина в «Фиорентине»

Нападающий Александр Кокорин вряд ли останется в «Фиорентине». Об этом рассказал его массажист Сергей Колесников.

«Саша был и остаётся сильным игроком. Сейчас он возвращается в «Фиорентину», но проблема в том, что там прежний тренер. Не думаю, что он там задержится», - приводит слова массажиста издание «Чемпионат».

Срок действующего контракта между Александром и флорентийским клубом рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне Кокорин выступал на правах аренды за «Арис» Лимасол. 32-летний бомбардир принял участие в 27 поединках чемпионата Кипра, в которых отметился 11 забитыми мячами.