У «Барселоны» есть две альтернативы на случай, если не удастся купить Субименди

Каталонская «Барселона» составила список из альтернативных вариантов на позицию опорного полузащитника на тот случай, если основную цель главного тренера Хави Эрнандеса в лице Мартин Субименди не удастся заполучить. Напомним, «Реал Сосьедада» требует за хавбек 60 миллионов евро отступных, а сам игрок не горит желанием уходить.

По информации от Mundo Deportivo, альтернативными вариантами для «Барселоны» являются Марсело Брозович из миланского «Интера» и Гидо Родригес из «Бетиса». Оба игрока будут стоить дешевле Субименди, поэтому их переход смотрится более реальным.

Напомним, «Барселона» хочет купить нового опорника, чтобы заменить ушедшего Серхио Бускетса.