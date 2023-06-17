«Бавария» помимо Кима Мин Джэ также может подписать Пау Торреса

Мюнхенская «Бавария» может подписать ещё одного центрального защитника помимо Кима Мин Джэ из «Наполи», с которым у «красной машины» уже практически всё на мази. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» вдобавок может приобрести у «Вильярреала» Пау Торреса.

Сообщается, что испанец может перейти в «Баварию» только в том случае, если Люка Эрнандес решит перебраться в «ПСЖ». Главный тренер Томас Тухель рассматривает Пау Торреса в качестве замены французу.

По сведениям источника, «Бавария» почти согласовала личные условия с Кимом Мин Джэ. Сумма сделки составит 60 миллионов евро, которые прописаны в контракте корейца с «Наполи» в виде отступных.