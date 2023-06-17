Коло-Муани не является приоритетом для «ПСЖ»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани не является приоритетным вариантом для «ПСЖ» на усиление позиции форварда. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, Виктор Осимхен из «Наполи» находится выше Коло-Муани в шорт-листе парижан.

Рандаль этим летом будет стоить в районе 80 миллионов евро, тогда как «Наполи» просит за Осимхена 150 миллионов. За счёт этого Коло-Муани является более реальным кандидатом для «ПСЖ», ведь парижане не горят желанием выкладывать космические деньги «Наполи» за Осимхена.

Коло-Муани в прошедшем розыгрыше Бундеслиги отметился 15 голами, тогда как Осимхен положил 26 мячей в Серии А.