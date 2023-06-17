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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен очень нравится «ПСЖ», но клуб не хочет платить 150 миллионов евро

17 Июня 2023 • 09:59 Комментировать

«ПСЖ» продолжает заниматься усилением состава на следующий сезон. Команда с удовольствием пригласила бы в свои ряды лучшего бомбардира прошедшего розыгрыша Серии А Виктора Осимхена, но клуб нигерийца «Наполи» заломил за нападающего слишком большую сумму выкупа.

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «партенопеи» требуют за Осимхена ровным счётом 150 миллионов евро. Президент «Наполи» считает, что нигериец заслуживает войти в топ-3 самых дорогих футболиста в истории.

Напомним, Осимхен забил 26 голов в Серии А в сезоне-2022/23, чем помог «Наполи» выиграть первый чемпионский титул с 1990 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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