Барелла, скорее всего, останется в «Интере»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла с большой долей вероятности останется в своём клубе на следующий сезон. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, итальянец является давним болельщиком «Интера» и имеет долгосрочный контракт. Ситуация вокруг его будущего в данный момент спокойна, несмотря на ложные слухи о переходе в английский «Ньюкасл».

Романо отмечает, что ситуация вокруг будущего Бареллы может измениться только в том случае, если «Интер» получит сумасшедшее предложение от какого-либо клуба. В силу проблем с финансами руководство может согласиться отпустить одного из своих ключевых футболистов.

Напомним, Бареллу ранее помимо «Ньюкасла» также связывали с «Ливерпулем» и «Челси».