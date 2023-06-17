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Чемпионат Италии. Серия А

Барелла, скорее всего, останется в «Интере»

17 Июня 2023 • 09:54 Комментировать

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла с большой долей вероятности останется в своём клубе на следующий сезон. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, итальянец является давним болельщиком «Интера» и имеет долгосрочный контракт. Ситуация вокруг его будущего в данный момент спокойна, несмотря на ложные слухи о переходе в английский «Ньюкасл».

Романо отмечает, что ситуация вокруг будущего Бареллы может измениться только в том случае, если «Интер» получит сумасшедшее предложение от какого-либо клуба. В силу проблем с финансами руководство может согласиться отпустить одного из своих ключевых футболистов.

Напомним, Бареллу ранее помимо «Ньюкасла» также связывали с «Ливерпулем» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Николо Барелла трансферы футбола - лето 2023
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