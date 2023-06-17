«Интер» близок к покупке защитника

Защитник Янник Биссек, правами на которого владеет «Орхус», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, в услугах 22-летнего немецкого футболиста заинтересован миланский «Интер».

Стороны провели переговоры и договорились о сделке. Трансфер защитника обойдется итальянской стороне примерно в семь миллионов евро.

В минувшем сезоне Янник сыграл 35 поединков во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В его пассиве три желтые карточки.

По итогам прошлого сезона Серии А «Интер» финишировал на третьем месте в турнирной таблице.