«Ювентус» повесил ценник на Кьезу

Руководство туринского «Ювентуса» задумалось над продажей атакующего полузащитника Федерико Кьезы, об этом сообщается на станицах La Gazzetta dello Sport. «Старая синьора» готова расстаться с футболистом за 40 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что в услугах итальянского футболиста заинтересованы английские «Арсенал» и «Ньюкасл», а также мюнхенская «Бавария».

Кьеза связан контрактными обязательствами с туринским грандом до середины 2025 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии 25-летний вингер провел 21 поединок, отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.